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Resmen açıkladılar! Talisca imzayı attı

Benfica, Çin ekibi Guangzhou Evergrande’nin 19.2 milyon euro karşılığında Talisca’nın bonservisini aldığını duyurdu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:56
Resmen açıkladılar! Talisca imzayı attı

Portekiz ekibi Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon avro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurdu. Benfica, 2014 yılında 4.7 milyon euroya transfer ettiği Talisca için 5.8 milyon euro kiralık ücreti de aldıklarını ve toplam 25 milyon euroluk kazanç elde ettiklerini açıkladı. 

14 MAÇTA 14 GOL 5 ASİST
Brezilyalı futbolcu bu sezon kiralık olarak gittiği Çin ekibinde oynadığı 14 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL ATTI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, 80 maça çıkarken 37 gol atmayı başarmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:56
  1. talisca

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