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Resmen açıkladı: Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yapacağız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, 2018 yılında Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yaptıklarını belirterek, ''2019’da Türkiye’ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar euroeluk yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

22 Ocak 2019 Salı 11:13
Resmen açıkladı: Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yapacağız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner önemli açıklamalarda bulundu.

"Bankamız, 2018 yılında Türkiye’de toplam 34 projeye 1 milyar Euro'luk yatırım yaptı" diyen Tuerkner şunları söyledi:

"2019’da Türkiye’ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz. EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon euroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon eurodüzeyine çıkardı. Türbülansa rağmen Türkiye’nin güçlü temelleri ortada. Türkiye’nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye’yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye’nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var"

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:13
  1. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner
  2. türkiye'ye yatırım

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