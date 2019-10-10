Resmen açıkladı! Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu Son olarak Bursaspor'da görev yapan teknik direktör Samet Aybaba, İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşma sağladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezon kötü bir başlangıç yapan ve ekonomik olarak da zor günler geçiren Kayserispor'da son olarak Hikmet Karaman görevden ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, sorunun yanıtı kısa sürede yanıtını buldu. Son olarak Bursaspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Instagram hesabından Sarı Kırmızılı kulüple anlaştığını duyurdu. İşte Samet Aybaba'nın yaptığı açıklama: "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!"

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