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Resmen açıkladı! Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu

Son olarak Bursaspor'da görev yapan teknik direktör Samet Aybaba, İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşma sağladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:58
Resmen açıkladı! Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba oldu

Süper Lig'de yeni sezon kötü bir başlangıç yapan ve ekonomik olarak da zor günler geçiren Kayserispor'da son olarak Hikmet Karaman görevden ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, sorunun yanıtı kısa sürede yanıtını buldu. Son olarak Bursaspor'u çalıştıran Samet Aybaba, Instagram hesabından Sarı Kırmızılı kulüple anlaştığını duyurdu.

İşte Samet Aybaba'nın yaptığı açıklama:

"Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!"

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:58
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