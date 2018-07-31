THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Resimleri her yerde paylaşılmıştı! O çocuktan haber var...

Kaybolan Suriye uyruklu 6 yaşındaki çocuk,  polis ekiplerince kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:08
Resimleri her yerde paylaşılmıştı! O çocuktan haber var...

Suriye uyruklu Mhd Saeed Bardan, 29 Temmuz'da polise başvurarak, saat  21.50 sıralarında eşi, kızı ve oğluyla birlikte Sancaktepe'deki evlerinden çıkıp  Fatih Fevzipaşa Caddesi'ne geldiklerini, bir mağazaya girdikleri sırada 6  yaşındaki oğlu Kalad Bardan'ın kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine Fatih Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri  çalışma başlattı.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kalad Bardan'ın fotoğrafı  ve kimlik bilgileri vatandaşların cep telefonlarına SMS ile gönderilerek, çocuğu  görenlerin polise haber vermesi istendi.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen  polis, Kalad'ın tek başına Edirnekapı yönüne yürüdüğünü tespit ederek, söz konusu  istikametteki ilçe emniyet müdürlüklerine bilgi verdi.

Polis ekipleri, aynı gün saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da  çocuğu bularak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü.

Kalad Bardan, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü'nde, ailesine teslim  edildi.


Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:08
  1. Edirne
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!
    1. Makedonya'dan flaş karar! NATO ve..
    2. O ülkede basın açık açık yazdı:..
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek..
    5. Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dan bir..
    6. NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant..
    7. Belçika'da futbol sahasında canlı..
    8. MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji..
    9. SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı..
    10. ABD'den 'Nikaragua yönetimine' sert..
    11. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    12. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    13. BM'den Suudi Arabistan'a çağrı:..
    14. 300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet..
    15. Mesai arkadaşının bıçakladığı polis..
    16. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Serbest..
    17. MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat..
    18. Kütahya'da otomobil devrildi: 5 kişi..
    19. Mersin'de sıcak dakikalar: 7 yaralı
    20. Muş'ta PKK'ya operasyon
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!