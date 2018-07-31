Resimleri her yerde paylaşılmıştı! O çocuktan haber var...

Suriye uyruklu Mhd Saeed Bardan, 29 Temmuz'da polise başvurarak, saat 21.50 sıralarında eşi, kızı ve oğluyla birlikte Sancaktepe'deki evlerinden çıkıp Fatih Fevzipaşa Caddesi'ne geldiklerini, bir mağazaya girdikleri sırada 6 yaşındaki oğlu Kalad Bardan'ın kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine Fatih Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kalad Bardan'ın fotoğrafı ve kimlik bilgileri vatandaşların cep telefonlarına SMS ile gönderilerek, çocuğu görenlerin polise haber vermesi istendi.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, Kalad'ın tek başına Edirnekapı yönüne yürüdüğünü tespit ederek, söz konusu istikametteki ilçe emniyet müdürlüklerine bilgi verdi.

Polis ekipleri, aynı gün saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da çocuğu bularak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü.

Kalad Bardan, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü'nde, ailesine teslim edildi.



