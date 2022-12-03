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Ekonomi Reşat Beşli, 7 Aralık’ta piyasada
Ekonomi

Reşat Beşli, 7 Aralık’ta piyasada

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO) yapılan açıklamaya göre Reşat Lira’dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:29:00 -
Reşat Beşli, 7 Aralık’ta piyasada

Darphane, Reşat Beşli’leri 7 Aralık’tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Reşat Lira’nın ardından Reşat Beşli’nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesiyle hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçilecek hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluk dolacak” dedi.

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