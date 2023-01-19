Renkli görüntüler! İşte yaban hayvanlarının gündelik hayatı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, hayvanların gündelik yaşamlarını görüntüledi.
Görüntüler, DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde; ayı, kurt ve geyik gibi hayvanların gündelik yaşamları, yaban hayatları gibi birçok çeşitliliği gözler önüne seriyor.