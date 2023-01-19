  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Renkli görüntüler! İşte yaban hayvanlarının gündelik hayatı
Medya

Renkli görüntüler! İşte yaban hayvanlarının gündelik hayatı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 22:54:00 - 2023-01-19 23:19:36

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, hayvanların gündelik yaşamlarını görüntüledi.

Görüntüler, DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde; ayı, kurt ve geyik gibi hayvanların gündelik yaşamları, yaban hayatları gibi birçok çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23