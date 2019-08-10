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Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı

Osmanlı döneminden günümüze uzanan meşhur içecek: Lohusa şerbeti. Yeni doğum yapan annelerin misafirlerine ikram ettiği enfes içecek... Sayısız faydaları arasında en önemli özelliği süt yapıcı olması. Peki lohusa şerbeti nasıl yapılıyor?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
Rengiyle mest eden lohusa şerbeti yapımı

En tatlı geleneklerimizden biri sayılan lohusa şerbeti, yeni doğum yapan annelerin olmazsa olmazlarından biri desek yanlış olmaz. Öyle ki artık doğum yapan annelere hastaneler bile sürpriz olarak bu ikramda bulunabiliyor, lohusa şerbeti sadece lohusa olan annenin değil ziyarete gelen herkesin de damaklarını tatlandırıyor. Uzun yıllardır kullanılan, aktarlardan kolayca temin edilebilen bu kırmızı renkli şekerin içindeyse, karanfil başta olmak üzere farklı baharatlar ve şeker bulunuyor. Peki lohusa şerbetinin faydaları nelerdir ve nasıl yapılır?

Lohusa Şerbeti Faydaları Nelerdir?

  • Yeni doğum yapan ve emzirme döneminde olan annelerin sütünün artmasında olumlu etkileri bulunuyor.
  • İçerdiği faydalı maddeler sayesinde anne sütünün kalitesini artırabiliyor.
  • Anne sütünün tadının ve kokusunun bebeğin daha çok seveceği bir hale gelmesini sağladığı söyleniyor.
  • İçindeki baharatlardan aldığı güçle sadece annelerin değil içen herkesin genel sağlığını destekleyerek hastalıklardan koruyor.
  • Çok soğuk olarak tüketilmediğinde boğaz ağrısının hızlıca iyileşmesinde de önemli rol oynuyor.
  • Mideyi rahatlattığı, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğu da biliniyor.
  • Eski zamanlarda kızamık ve zatürre gibi hastalıkların iyileştirilmesinde de başvurulan doğal yollardan biri olarak anılıyor.

Anne sütüyle ilgili olan etkileri bir yana, diğer tüm faydalı özelliklerinden yararlanmak için aslında sadece anne olan kadınların değil herkesin kullanması da önem taşıyor.

Dilerseniz bu şerbet yerine, misafirlerinize ikram etmek için lila rengiyle mor salkım, ferahlatıcı aromasıyla reyhan ya da muhteşem lezzetiyle kızılcık şerbeti yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 3 litre su
  • 6 su bardağı toz şeker
  • 300 gram lohusa şekeri
  • 20-25 tane karanfil
  • 6 tane çubuk tarçın
  • 2-3 adet kuru zencefil

Hazırlanışı;

  • Bir tencerenin içine suyu ve lohusa şekerini aktarın ve ara ara karıştırarak kaynatın.
  • Ardından içine diğer tüm malzemeleri de ekleyin.
  • Rengini alan ve kaynayan lohusa şerbetinizi ocaktan alıp bir süre soğutun.
  • Daha sonra süzgeçle baharatlarını ayırarak bir sürahiye aktarın.
  • Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:54
  1. lohusa şerbeti
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