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Mor salkım | Şerbeti, reçeli ve püf noktaları

Mis gibi kokan ve görüntüsüyle göz doyuran mor salkımın şerbetini mutlaka denemelisiniz.

28 Mayıs 2019 Salı 09:31
Mor salkım | Şerbeti, reçeli ve püf noktaları

Anavatanı Çin'dir. Kokusu ve rengiyle oldukça dikkat çekicidir. Salkımlarıyla mest eden, adeta ağaçtan bir geçit. 

Mor, beyaz ve krem rengi gibi çeşitleri de mevcuttur. 80 - 90 sene boyunca yaşayabilen bu ağaç, yaz ortasında çiçeklenir ve ömrü gibi uzun süre çiçeklerini üzerinde taşır. 

Çok hızlı büyür, kesildiği takdirde tekrardan bitebilir. Budaması yapılmadığı sürece, kendi tabiatında daha uzun yıllar yaşar. Fakat başka ağaçlarla birlikte kullanmak istiyorsanız budamalısınız. Çünkü çok hızlı büyüyeceği için, diğer bitkileri sarıp gelişmesini engelleyebilirler.

Genelde killi topraklarda yetiştirilen mor salkım, bütün toprak tiplerine uyum sağlayabilir. 

Güneşli bir ortamda yaşamak ister, karanlık ortamı sevmez ve yapraklarını hemen döker. 

Bolca su ve rüzgara ihtiyaç duyar.

 

Mor salkım şerbeti ve reçeli

Şerbeti için;

30 - 40 adet salkımı hafif sudan gezdirerek yıkayın. 2 litre soğuk suyun içerisinde 1 gün bekletin. Suyu süzün ve kavanozlara boşaltın. Üzerine 5 - 10 damla limon sıkın. Kavanozların her birini konsantre olarak düşünebilirsiniz. Yani, bir kavanozu açıp 1,5 - 2 litrelik suya döktüğünüzde harika bir şerbet elde etmiş olacaksınız.

İçerisine dilediğiniz gibi, tarçın, karanfil ekleyebilirsiniz.

Aromatik bir şerbet için;

1,5 litre suyu kaynatın. Bir kenarda 10 - 15 adet salkımı yıkayıp, 1 limon suyu ve 5 - 8 yemek kaşığı şekeri ovalayın. Damak tadınıza göre şekeri ayarlayın. Ovalarken çok zedelememeye çalışın. Kaynayan suya salkımları ve tarçını atıp kaynatın. Soğuduktan sonra süzün ve tarçın ekleyin.

Reçeli için;

2 bardak su ve 2 bardak şekeri kaynatarak bir şerbet elde edin. 10 - 15 adet mor salkımı bu suya ekleyin. Yarım limon kabuğunu rendeleyin ve bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Şimdiden afiyet olsun... 

 

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 10:00
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