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Rengiyle dikkat çeken 'Kırmızı Kadife Kek' nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü kırmızı kadife keki evinizde son derece basit bir yöntemle siz de hazırlayabilirsiniz.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:56
Rengiyle dikkat çeken 'Kırmızı Kadife Kek' nasıl yapılır?

Rengiyle dikkat çeken, lezzetiyle damak çatlatan bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kıpkırmızı rengiyle tüm dikkatleri üzerine çeken lezzetli mi lezzetli bir kek tarifi ile karşınızdayız.

Kırmızı kadife kek

Malzemeler

Kek için:

  • 250 gram un
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kağışı kakao tozu
  • 110 gram tereyağı
  • 300  gram şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü ya da bir paket vanilya tozu
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Kırmızı gıda boyası

Krema için:

  • 220 gram krem peynir
  • 4 su bardağı pudra şekeri
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü 

Oda sıcaklığındaki sütün içerisine yarım bardak limon suyunu döküp, bekleyin.

Oda sıcaklığında bulunan tereyağını güzelce çırpın.

Tereyağı krema kıvamını alınca içerisine toz şeker ekleyip çırpmaya devam edin.

Karışıma yumurta ve vanilyayı da ilave edin.

Limonlu süt karışımına bir miktar kırmızı gıda boyası ekleyin.

Un ile kakaoyu da birleştirin.

Hazırladığınız yumurtalı karışımın içerisine sütü yavaşça yedirin.

Sütün ardından karışıma unu ekleyin.

Son olarak kekin içerisine beyaz sirkeyi ilave edip, güzelce çırpın.

Kek hamurunu fırına sürün.

180 derecede yaklaşık 20-25 dakikada kek hazır hale gelmiş olacaktır.

Kek pişerken krema malzemelerini bir kaseye alıp güzelce çırpın.

Fırından çıkan keki ortadan ikiye kesin ve hazırladığınız kremayı hem araya hem de en üste sürün.

Arzu ederseniz kekinizi taze meyvelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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