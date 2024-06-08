Rengi ve doğasıyla hayran bırakıyor: Salda Gölü

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda. Bembeyaz kumları ve turkuaz renginde sularıyla bilinen Salda Gölü'nde Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Gelen ziyaretçilerin bol bol fotoğraf çektirip turkuaz sularında yüzebildiği Salda Gölü'nde hem güvenlik anlamında hem tesis anlamında hem de çevre temizliği anlamında bütün önlemler alınırken gelen ziyaretçilerin keyifli anlar geçirmeleri için her şey hazırlandı.

Bakanlık tarafından koruma altında olan Salda Gölü'ne gelecek ziyaretçiler araç girişine kapalı olan ve dumansız ve egzozsuz hava sahası olarak nitelendirilen Beyaz Adalar kısmına araçlarını otopark kısmına bıraktıktan sonra tamamen elektrikli ring araçlarıyla gidip kameralar, güvenlik görevlileri ve jandarma personelleri tarafından 24 saat boyunca korunan bu alanda fotoğraf çektirebiliyorlar. Ayrıca ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için bu alana gölün doğasına uygun tesisler inşa edildi. Yapılan bu tesislerde ziyaretçiler keyifli dakikalar geçirirken bembeyaz kumsalların tadını çıkarabiliyorlar.

Göle girmenin Halk Plajı bölümünün dışında yasak olduğu Salda Gölü'nde de yüzenlerin daha güvenli olmaları açısından Cankurtaran ekipleri gün boyunca sahil şeridini takip ederek yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edecek şekilde hazır bekliyorlar.

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçilerin temiz bir alanla karşılaşmaları için çalışmaların sürekli devam ettiğini ve gelen ziyaretçilerinde Salda Gölü'nü gelecek nesillere bırakmak için buna uygun davranmaları gerektiği konusunda konuşan Burdur Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren; “16 Haziran tarihi itibarıyla Kurban Bayramı'nı yaklaşmakta ve Kurban Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi gelişi bu bölgede beklenmekte. Biz burayı korumaya çalışıyoruz, kollamaya çalışıyoruz ve gelecek nesillere de aktarmaya gayret ediyoruz. Koruma tedbirlerinin ne kadar işe yaradığının da farkındayız. Milletimizin de bunun farkında olmasını amaç ediniyoruz. Bizim için değerli olan bir yer. değerli olanı koruma gayreti içerisindeyiz. Gelecek vatandaşlarımızın buranın seyir zevkinden istifade ettiği kadar kirletmeden de bu bölgeden ayrılmalarını temenni ediyoruz. Ben herkesin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Koruma kullanma tertibi içerisinde temiz bir çevre bırakarak da buradan ayrılmalarını istiyoruz” dedi.

Bütün güvenlik önlemleri alındı

Salda Gölü'ne gelecek vatandaşların güvenli bir şekilde burada vakit geçirmeleri adına bütün önemlerin alındığını da dile getiren İl Müdürü Ali Zeren; “Bu lokasyonda girişlerde hem emniyetin hem jandarmanın hem belediyenin hem valiliğimizin çeşitli güvenlik noktaları var. Alan içerisinde sürekli ilçe kaymakamımızın talimatıyla jandarmalar dolaşmakta. Çöpler düzenli olarak toplanmakta, İl Özel İdaremiz bölgede bunun yoğun bir şekilde takibini sürdürmekte. Yani alana çöp atmıyoruz, çöp atılacak noktalar oluşturuyoruz, bu alanı da korumaya gayret ediyoruz. Ayrıca bu noktada valiliğimizin talimatları doğrultusunda cankurtaranla ilgili de tedbirler alındı. Boğulma olayların gerçekleşmediği bir dönem diliyorum bütün vatandaşlarımıza” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salda Gölü'nde bir çok farklı nokta var

Salda Gölü'nün hem bilimsel açıdan hem de doğal güzellik olarak çok kıymetli olduğunu, gölün bir tarafından bilimsel çalışmalar yapılırken bir taraftan da ziyaretçilerin keyifli anlar yaşamaları hazırlandığını ve bu yüzden gölün ve çevresinin temiz bırakılmasının gerektiğini de söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren; “Beyaz Adalar'ın olduğu kısımda yüzme olayı yok. Beyaz Adalar'ı biz görsel olarak kullanma gayreti içerisindeyiz. Beyaz Adalar'ın bulunduğu lokasyona yine üniversitenin bilim insanları yararlansın diye bilim merkezini kurduk. Bunun üniversiteye devrini gerçekleştirdik ve orası bilimsel açıdan kullanılacak bir alan. Salda Gölü çok geniş bir lokasyona sahip. Yüzülebilen alanları var, bilimsel açıdan değerlendirilecek alanlar, görsel olarak fotoğraf çekilecek alanlar var. Yüzülmesi gereken alanlarda gerekli tedbirler alınarak vatandaşlar buradan istifade edebilir. Beyaz Adalar'ın olduğu lokasyondan da fotoğraf çekimidir, seyir zevki güzel olan yerler gezilerek ziyaret edilebilir” sözlerini ifade etti.

Salda Gölü kenarına yapılan 7 kilometrelik bisiklet yolu ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan sıcak hava balonları ile de hem ziyaretçi sayısının artması hem de gelecek ziyaretçilerin farklı etkinliklerle Salda Gölü'nü doya doya keşfetmeleri hedefleniyor.