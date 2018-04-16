Renault'ta 6 milyon sevinci

Yarım asır önce Türkiye’de binek araç üretimine başlayan Oyak Renault önemli bir rekora imza attı. Oyak Renault, 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi. Üretilen 6 milyonuncu araç Polonya’ya ihraç edilen Renault Megane Sedan olurken, fabrikada 6 milyonuncu otomobilin ve 5.5 milyonuncu motorun üretimi üzerine tüm çalışanların katılımıyla kutlamalar yapıldı. Oyak Renault’nun ürettiği 6 milyonuncu otomobil Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Renault üst yönetimden yetkililerin de katıldığı bir törenle üretim bandından indirildi.

"REKORLAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Renault markasının birçok araç modelinin Bursa’da doğup dünyaya ihraç edildiğini vurgulayan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Türkiye’de otomobil üretimine başladığımız 1971 yılından bu yana liderliğimizi koruyarak otomobil pazarına yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Başlangıçta 20 bin olan araç üretim kapasitemiz bugün 360 binlere yükseldi. 1970’li yıllardan günümüze Türkiye’de üretilen her iki otomobilden birinde Oyak Renault imzası var. Bugün ise yeni bir rekor kırarak 6 milyonuncu otomobili banttan indirmenin, 5.5 milyonuncu motoru üretmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Renault Grubu’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

RENAULT 12 MODELİYLE BAŞLADILAR

1971 yılında Renault 12 modeli ile üretime başlayan Oyak Renault yıllar içerisinde Renault 9, Renault 11, Renault 21, Renault 19, Megane Sedan, Megane Wagon, Symbol, Clio, Fluence, Megane HB, elektrik motorlu Fluence ZE’den oluşan birçok farklı model ve 17 farklı kasa üretti. Karoseri Montaj Fabrikası, Mekanik Şasi Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi ile bir Uluslararası Lojistik Merkezinden oluşan Oyak Renault, Renault Grubu’nun dünya çapındaki 38 üretim merkezinden biri.

Renault Clio ve Kangoo modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Nisan ayında Clio HB 66.500 TL, Kangoo 74.900TL, Megane Sedan 82.850 TL, Captur 95.850 TL, Trafic 92.850 TL, Master 94.850 TL, Kadjar 116.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Öte yandan; 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle nisan ayı boyunca söz konusu araçlarda 2.000 TL indirim yapılıyor.

Otomobil almayı planlayanlara güzel haber Dacia’dan geldi. Dacia, nisan ayında Sandero, Lodgy ve Dokker müşterilerine 30.000 TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuyor. Nisan ayında Sandero 53.900 TL, Dokker Van 60.050 TL, Dokker Combi 68.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 62.500 TL, Yeni Duster 70.900 TL, Lodgy ise 92.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu.