Renault’dan ‘yeni nesil’ çağrı merkezi

Renault MAİS, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurulan yeni nesil çağrı merkezi ‘Renault Diyalog’ ve ‘Dacia Diyalog’u Ümraniye’deki merkezinde tanıttı.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotivde artık müşteri memnuniyetinin markaları rakiplerinden ayrıştırdığına dikkati çekti. 2019’un müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir dijitalleşmeye odaklanacakları bir yıl olacağını aktaran Çağdaş, şunları söyledi:

“Otomotivde tüm segmentlere baktığınızda bütün araçlar aslında kendi segmentleri içerisinde birbirinin aynısı. Ama burada farklı marka olarak müşterinize nasıl dokunduğunuz sizi farklılaştırıyor. Müşterilerinizi şaşırtmak, potansiyel müşterilerinizle sürekli temas halinde olmak ve bunu dijital ortamlarda yapabilmek özellikle bugün sizi rakiplerinize göre 1-2 adım öne geçiriyor.”

Toplantıya Renault MAİS Müşteri ve Kalite Direktörü Hüseyin Yusufoğlu da katıldı.