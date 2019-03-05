​Renault, yeni Clio'nun dünya prömiyerini Cenevre'de gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Renault, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Clio'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor

Şirket açıklamasına göre, Renault,15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio'nun beşinci nesli olan yeni Clio'yu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

İlki 1990 yılında tanıtılan Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu'nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Fransızların favori modeli olan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

2012-2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre, satış rakamını artıran Clio'nun "Evrim ve Devrim" çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan yeni Clio modelinde dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratıldı.

Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, yeni Clio'ya dinamizm ve modernizm kazandırırken yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakışta fark ediliyor. İç kısımda ise iç mekandaki kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Avrupa ve Türkiye’de segment liderimarkanın ikon modeli yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio'da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio’nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio’ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker da beşinci nesil Clio'nun, segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobilin, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldığını belirten Acker, şunları kaydetti:

"Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio'ların en iyisi."



















