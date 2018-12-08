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Renault ve Dacia’dan yılın son fırsatı

Renault ve Dacia, 2018 yılı bitmeden araba almayı düşünenlere ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır vade farkı imkanı tanıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
Renault ve Dacia’dan yılın son fırsatı

Renault ve Dacia, aralık ayında ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır vade farkı imkanı tanıyor.

Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerinde aralık ayında birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor. 

Söz konusu modellerde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır vade farkı uygulanıyor. Hurda araç teşvikinden yararlanacak perakende müşteriler için ise Clio HB 69 bin 900 TL, Megane Sedan 83 bin 900 TL, Captur 87 bin 100 TL, Kadjar ise 129 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Dacia da  aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek fırsatlar sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır vade farkı avantajı bulunuyor. Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900 TL, Logan MCV 76 bin 900TL, Dokker 62 bin 500 TL, Lodgy ise 92 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulmakta.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
  1. Renault
  2. Dacia
  3. ÖTV
  4. KDV
  5. Hurda araç teşviki
  6. Duster
  7. ÖTV indirimi

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