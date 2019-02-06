Renault ve Dacia’dan şubat ayında sıfır faiz

Renault ve Dacia, ocak ayında başlattığı faizsiz otomobil kampanyasını şubat ayında da sürdürüyor. Renault, şubat ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatının yanı sıra 2018 model binek modellerde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde 24 bin lira kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Hafif ticari modellerde ise 60 bin lira kredi kullanacak müşteriler, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz avantajından faydalanabiliyor.

Dacia da şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor. Duster, Logan, Lodgy ve Sandero modellerinin benzinli versiyonlarında 24 bin lira kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.