Renault ve Dacia'dan Kış Servis Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, Kış Servis Kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, akü, silecek, multimedya ve park sensörü fix paketlerinin yanı sıra tampon onarımlarında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

Ayrıca, Renault ve Dacia sahipleri, kampanya süresince Motrio lastiklerde geçerli olan "4 al 3 öde" kampanyasından da faydalanabiliyor.