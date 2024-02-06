Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları

B Sedan sınıfı modeller arasında fiyat listeleri ortaya çıkmaya devam ederken Renault yine yapacağını yaptı. İşte Renault Taliant Şubat ayı fiyat listesi…

Renault'un sedan segmentindeki iddialı temsilcilerinden biri olan Renault Taliant, Türkiye pazarında en uygun fiyatlı sedan otomobillerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Uygun fiyatı ve düşük parça maliyetleri sayesinde, özellikle orta gelirli kullanıcı kitlesinin bütçesine hitap eden Taliant, ekonomik değerleriyle de öne çıkıyor.

Renault, bu modeliyle hem fiyat performans oranında üstün bir seçenek sunuyor hem de kullanıcıların uzun vadeli masraflarını minimize etmeyi hedefliyor.

Renault Taliant'ın yakıt tüketimi konusunda sunduğu ekonomik değerler, özellikle artan yakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu ekonomik yakıt tüketimi, Taliant'ı hem şehir içi kullanımlar hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

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Renault Taliant, bu özellikleriyle, pratik ve ekonomik bir araç arayan kullanıcıların tercih sebebi oluyor.

Renault Taliant'ın bir diğer dikkat çekici özelliği ise geniş bagaj hacmi. Model, 628 litrelik bagaj hacmiyle segmentindeki birçok rakibini geride bırakıyor.

Bu geniş yükleme alanı, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamasının yanı sıra, uzun yolculuklar için de oldukça yeterli bir alan sunuyor.

Taliant'ın sunduğu bu geniş bagaj hacmi, aileler için de ideal bir seçenek oluşturuyor, zira çocuklu ailelerin ihtiyaç duyduğu ekstra alanı sağlıyor.

Renault Taliant, uygun fiyatı, düşük işletme maliyetleri, ekonomik yakıt tüketimi ve geniş bagaj hacmiyle, özellikle bütçe dostu bir sedan arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

Joy 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı: 900.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı: 989.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı: 1.080.900 TL