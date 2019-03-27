Renault-Nissan-Mitsubishi bulut platformunu tanıttı
Renault-Nissan-Mitsubishi, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkânını sağlayacak İttifak Akıllı Bulut (Alliance Intelligent Cloud) platformunun lansmanını gerçekleştirdi.27 Mart 2019 Çarşamba 10:53
Renault-Nissan-Mitsubishi, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkânını sağlayacak İttifak Akıllı Bulut (Alliance Intelligent Cloud) platformunun lansmanını gerçekleştirdi. Platform Japonya ile Avrupa’da vitrine çıkarılacak Yeni Renault Clio ve Nissan Leaf’in bazı versiyonlarında kullanılacak. Alliance Intelligent Cloud teknolojili araçlar; kesintisiz internet erişimi, uzaktan arıza teşhisi ve yazılım güncellemeleri gibi özelliklere sahip olacak.
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