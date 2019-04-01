Renault Mais, Renault dünyasında ilk 3’te Renault Mais, Mart 2019’da Paris’te gerçekleşen Müşteri Memnuniyeti Semineri’nde Renault Grubu ülkeleri arasında satış ve satış sonrası hizmet kalitesinde en iyi 3 ülke arasında yer aldı.

Renault Mais, Mart 2019’da Paris’te gerçekleşen Müşteri Memnuniyeti Semineri’nde Renault Grubu ülkeleri arasında satış ve satış sonrası hizmet kalitesinde en iyi 3 ülke arasında yer aldı. Sıralama; müşteriyi karşılama, doğru seçimine yardımcı olma, deneme sürüşü deneyimi, satın alma sürecinde açık bilgi paylaşımı, teslimat süreci, servis hizmetleri ve satış sonrası iletişimin sürdürülmesi gibi kriterlere göre oluştu. Değerlendirme, 2018 yılına ait dönemde 95 bin müşterinin katıldığı anket sonuçlarına göre gerçekleştirildi.

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