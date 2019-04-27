Renault Grubu’nun cirosu 12,5 milyar Euroya ulaştı
Renault Grubu’nun cirosu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 12 milyar 527 milyon euroya ulaştı.27 Nisan 2019 Cumartesi 15:14
Renault Grubu’nun cirosu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 12 milyar 527 milyon euroya ulaştı.
Renault Grubu’nun dünya çapındaki satışları (binek otomobilleri + hafif ticari araçlar) ilk çeyrekte pazardaki yüzde 7,2’lik düşüşle yüzde 5.6’ya geriledi. Buna rağmen pazar payı direnç göstererek yüzde 4,1 oldu (2018 yılı 1. çeyreğine göre 0,1 arttı). Avrupa’da grubun satışları, pazardaki yüzde 2.4’lük düşüşe rağmen Clio, Yeni Duster, Zoe ve LCV modellerinin güçlü satış performansı sayesinde yüzde 2 arttı.
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