Renault Grubu’ndan ilk yarıda 1,6 milyar Euro faaliyet kârı

Renault Grubu’nun, ilk yarı yıl faaliyet kârı 1 milyar 654 milyon Euro olarak gerçekleşirken bu rakam cironun yüzde 5,9’una tekabül etti. Renault Grubu’nun cirosu 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 28 milyar 50 milyon Euro olarak gerçekleşti. Satış finansmanı, grubun faaliyet kârına 591 milyon euroluk katkı yaptı. Renault Üst Yöneticisi (CEO) Thierry Bollore, “Beklediğimizden zorlu bir ortamda, grup, planlarına sadık kaldı ve yılın ilk yarısında beklentilerine paralel sonuçlar elde etti. Pek çok yeni modelin lansmanı, rekabetçiliğimizi artırırken, ekibin mücadeleci ruhu grubun kârlılık hedeflerini teyit etmesine olanak sağladı” dedi.