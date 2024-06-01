  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evlat edindiği iki kıza yıllarca tecavüz etti! Canlı yayında gözaltına alındı

Sır gibi saklanan İHA katili tank projesi ortaya çıktı! Herkes ama herkes tedirgin

Bir bu eksikti! Yeni çılgınlığın adı serum… Doktorlar isyan etti: Tehlikesi çok büyük

Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi

Araplar duyurdu: Türkiye orada savaşa girmeyi reddetti

BAE'liler Türk bankasını satın alacaktı! Görüşmeler apar topar sonlandırıldı

Sırbistan'ın tehditler savurduğu ülke duyurdu: Türkiye'den TB2 SİHA aldık, şimdi güçlüyüz

“Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum” diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını

Sokak köpekleri ama hangileri uyutulacak? AK Parti Grup Başkanı Güler tek tek açıkladı

İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi
Otomotiv Renault Group ve Geely güçlerini birleştirdi!
Otomotiv

Renault Group ve Geely güçlerini birleştirdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:32:00 -
Renault Group ve Geely güçlerini birleştirdi!

Renault Group, Geely Holding Group (Geely Holding) ve Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto), Londra merkezli Horse Powertrain Limited'i kurduklarını duyurdu.

Horse Powertrain Limited'in kuruluşu 11 Temmuz'da imzalanan ortak girişim anlaşmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla gerçekleşti. Anlaşmaya göre, Horse Powertrain Limited, motorlar, şanzımanlar, hibrit sistemler ve aküler de dahil olmak üzere en son teknolojilere sahip tüm hibrit ve yanmalı güç aktarım sistemi çözümlerini ve sistemlerini tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve satacak.

Horse Powertrain Limited, özellikle yeşil metanol, etanol ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar alanında pazar beklentilerini doğrultusunda güç aktarma organları teknolojilerini geliştirmede özerkliğe sahip olacak.

Horse Powertrain, Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan ve Mitsubishi Motors Company dahil olmak üzere çok sayıda endüstriyel müşteriye tedarik sağlayacak.

Şirket, güç aktarım teknolojilerinde uçtan uca çözümlerle destek olmak için müşterileri ve ortaklarıyla işbirlikleri kurarak değer zincirini güçlendirecek.

"Horse Powertrain sayesinde Renault Group dünya çapında liderlik elde edebilir"

Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, otomotiv sektörünün karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu oluşturmak gelecek için kilit önem taşıyor. Horse Powertrain sayesinde Renault Group, işinin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden bir sektörde dünya çapında liderlik elde edebilir." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li de, sektörün yakın zamanda net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için küresel sinerjiler, çoklu teknolojiler ve uzmanlık paylaşımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Li, iki şirket arasında kurulan ortak girişimin sürdürülebilir mobilite alanında yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak, "Bu nedenle Renault Group ile ortaklığımızın bugün ticari gerçekliğe ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Horse Powertrain Limited, yarının otomotiv endüstrisinin talep ettiği düşük emisyonlu çözümleri sunacak portföye, ölçeğe ve kapasiteye sahip olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Opel yaza bomba gibi girdi! Herkes otomobil sahibi olsun diye binek, SUV ve ticari araçlarında faizleri sıfırladı! Bu fırsat kaçmaz!
Opel yaza bomba gibi girdi! Herkes otomobil sahibi olsun diye binek, SUV ve ticari araçlarında faizleri sıfırladı! Bu fırsat kaçmaz!

Otomotiv

Opel yaza bomba gibi girdi! Herkes otomobil sahibi olsun diye binek, SUV ve ticari araçlarında faizleri sıfırladı! Bu fırsat kaçmaz!

BMW Group iki yeni konsept modelini gün yüzüne çıkardı!
BMW Group iki yeni konsept modelini gün yüzüne çıkardı!

Otomotiv

BMW Group iki yeni konsept modelini gün yüzüne çıkardı!

Barcelona’da forma giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan ve Ford Trucks artık takım arkadaşı!
Barcelona’da forma giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan ve Ford Trucks artık takım arkadaşı!

Otomotiv

Barcelona’da forma giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan ve Ford Trucks artık takım arkadaşı!

Hyundai’den yeni bir rekor makinesi: IONIQ 5 N Time Attack! Başarılarına başarı katacak!
Hyundai’den yeni bir rekor makinesi: IONIQ 5 N Time Attack! Başarılarına başarı katacak!

Otomotiv

Hyundai’den yeni bir rekor makinesi: IONIQ 5 N Time Attack! Başarılarına başarı katacak!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23