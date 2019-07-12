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Remzi Çayır: "Türkiye’nin Büyük Birliğe ihtiyacı var ama bu arkadaşla değil"

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, partilileriyle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:42
Remzi Çayır: "Türkiye’nin Büyük Birliğe ihtiyacı var ama bu arkadaşla değil"

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, partilileriyle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.


Kahramanmaraş’ta Kervanhan tesislerinde düzenlenen toplantıya Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, eski Genel Başkan Yardımcıları Haşim Yanar ve Ahmet Gürhan da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Remzi Çayır, Türkiye’nin Büyük Birlik Partisi’ne, Muhsin Yazıcıoğlu’nun tavrına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye’nin Büyük Birliğe ihtiyacı var ama bu arkadaşla değil" dedi.


Toplantıda yaptığı açıklamalarıyla isim vermeden Genel Başkan Mustafa Destici’yi eleştiren Remzi Çayır, yeni bir oluşum içerisinde olduklarını da şu sözlerle anlattı:


"Şu anda bir hareket başladı ve Allah’ın izniyle menzile varacaktır. Bu hareket menfaatçileri, arkadaşlarını birbirine düşürenleri sırtında tutamaz. Bu hareket, karşısında kim olursa olsun ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğunda oturuyorum kimseye eyvallahım yoktur diyen bir adama layıktır. Biz bu yolda desteklerinizi bekliyoruz."


Köylere seçim zamanında siyasilerin geldiğini söyleyen Remzi Çayır, "Gelip orada köylülerle haşır neşir oluyor. Ama köylüler unutuluyor. Köylüler kendisini, Ankara’ya gidip müracaat etme imkanı dahi bulamıyorlar. Büyük Birlik 1993’te Muhsin Yazıcıoğlu’yla çıkışında dedi ki; ’Hayır kabul etmiyorum. Siyasetteki hiçbir ağalığı da kabul etmiyorum. Lider sultalığını da kabul etmiyorum’ diye siyasete başvurdu. Kur’an’ın ifadesiyle, ’Ben istişareyi kabul eder istişareyi rehber edinirim’ dedi. Büyük Birliği doğuran etken budur. Ortak akıla ve istişareye evet dedi. Bu çok devrim niteliğinde bir şeydir" dedi.



"Yazıcıoğlu’nun siyasetine ihtiyaç var"


"Biz bugün, Türkiye’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasetine ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik" diyen Çayır şunları kaydetti:


"Sokağa vardığımızda, bakkala gittiğimizde herkesin tek bir dileği ve sözü var. Keşke yaşasaydı diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Onun siyasetine ihtiyacımız var. Onun tavrına, siyaset ilmine ihtiyacımız var demektir. Şimdiki siyasetçilere bakıyorsunuz her yerde başka konuşuyor. Dik duran ve doğru söyleyen çok az insan var. Niye? Bir daha nasıl seçilirim onu düşünüyorlar. Bu sistemde millete hizmeti düşünen yoktur. Bizim kavgamız bu yüzden bu sistemledir ve bu sistem değişmelidir diye yola çıktık. Biz bunları 92’de Muhsin başkanla mahpusken hücrelerde konuştuk. Bu kadar kıymetli bir hareket bu. Hiç kimsenin bedel ödemediği bir dönemde bu hareketin mensupları bu vatanı sevdi ve bedel ödediler."



"Bu hareketi temsil etmediğini söyledim"


"Söylediğimizin tersini yapacaksak Allah bize nasip etmesin" diyen Çayır, "Bizim kadrolarımız ile dün söylediğimizin bugün tersini yapacaksak, ben yola çıktığım arkadaşlarıma da söyledim. Biz hiçbir zaman yola çıkmayalım. Millete söylediğimizden başkasını da yapacaksak Allah bize hiçbir şey nasip etmesin bunu Muhsin Yazıcıoğlu’nun ifadesiyle söylüyorum. Biz idealist bir hareketiz. Türk milletinin Büyük Birliğe ihtiyacı vardır. Ama bu arkadaşla değil. Kimseyi kınayacak halimiz yok. Herkes 100 kilo kaldıramaz. Vücudu, aklı, hareketi müsait olmaz. Onun için 100-140 kilo kaldıracak bir sürü arkadaşımız var. Biz onların önünü açalım dedik. Ne yazık ki birçok insan milletin geleceğine tesir edecek hareketin önünü tıkamak için her şeyi yaptı. Ben bu partinin kurucularındanım. Parti kurulurken siyasi yasağım vardı ama parti kurulsun diye yazılan 10 arkadaştan birisiyim. Büyük Birliğin temel karakteri samimiyettir ve ne olursa olsun dik durmak düz yürümektir. Birine karşı gözü kapalı tümden yanında olmak değil, doğrusuna doğru eğrisine eğri demek ve kimseye rant olmamaktır. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum bütün bu özellikleri barındırmayan bir arkadaş yer işgal etmeye devam ediyor. Ben söyledim bu hareketi temsil etmiyorsunuz bırakın dedim" ifadelerini kullandı.


"Bizim işimiz makam ve milletvekili olmak değil iyi bir insan olmak ve adam olmaktır" diyen Çayır, "Buradan Büyük Birlikçilere sesleniyorum. Şu anda bir hareket başladı ve Allah’ın izniyle menzile varacaktır. Bu hareket menfaatçileri, arkadaşlarını birbirine düşürenleri sırtında tutamaz. Bu hareket, karşısında kim olursa olsun ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğunda oturuyorum kimseye eyvallahım yoktur diyen bir adama layıktır. Biz bu yolda desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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