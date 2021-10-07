Rektörün arabasına çıkan kişi bakın kim çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan provokatör öğrencinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yine eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu saptandı.

Saldıranların 2'si aktif öğrenci değil

Bu öğrencilerin bir önceki Rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarına katılanlar arasında olduğu anlaşıldı. Şüpheli bir kişinin üniversitede aktif öğrenci olmadığı belirlendi.

Emniyetteki sorguları süren şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek. İstanbul Valiliği de, gözaltı işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır" denildi. 7 şüphelinin de adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah