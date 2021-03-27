Rektöre ‘FETÖ’vari kumpas çöktü

Haber Merkezi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i hedef alan FETÖ tarzı kirli kumpas, yargıdan döndü. Rektör Aldemir’in göreve gelmesiyle birlikte, ‘yeterli akademik kriterleri sağlayamadığı’ gerekçesiyle işine son verilen Salih Suat Deniz ile gazeteci eşi Ayla Ekin Deniz, gazeteci Mehmet Özışık ve üniversite eski rektörü Cavit bircan ile üniversite eski çalışanı Cihan Aydemir’in isminin karıştığı ‘eşcinsel ilişki’ iddiasında, flaş bir gelişme yaşandı. Aydın Cumhuriyet Savcısı Celal Erkmen tarafından hazırlanan iddianamede, Aldemir’e yöneltilen eşcinsel ilişki isnadının kasıtlı bir karalama kampanyası olduğu detaylıca anlatılırken, Aydın Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi önce daha geniş inceleme için reddettiği, ancak itiraz üzerinde iddianamenin kabul edilerek mayıs ayı içerisine duruşma günü verildiği öğrenildi.

Çetenin kumpası bozuldu

Üniversitede görevli H.Ç isimli bir akademisyenin eşcinsel ilişki içine girdiği görüntülerdeki ikinci kişinin rektör Aldemir olduğu yalanını yayan ekibe, üniversitenin eski çalışanı Cihan Aydemir de destek verdi. Görüntülerdeki H.Ç’nin savcılıktaki ve YÖK’te verdiği ifadesinde görüntülerdeki kişinin Aldemir olmadığını beyan etmesine rağmen internet siteleri ve yerel gazeteler aracılığı ile iftira dillendirilmeye çalışıldı. Görüntülerdeki ikinci kişi tespit edilip YÖK tarafından ifadelerinin alınması da iftiracı ekibi durduramadı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın detaylı soruşturması gazeteci, rektör ve üniversite eski çalışanı arasındaki görüşmeleri deşifre etti. Whatsapp yazışmalarını inceleyen savcılık tarafından hazırlanan iddianamede bütün deliller sıralandı. Cumhuriyet Savcısı Celal Erkmen tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Mevzubahis görüntülerde iki erkek şahsa ait cinsel birleşmeye dair görüntüler olduğu, görüntülerdeki şahıslardan bir kişinin H.Ç olduğu diğer kişinin ise H.Ç’nin başsavcılığımıza ve YÖK soruşturmasında verdiği ifadesinde belirttiği üzere E.Y isimli bir kişi olduğunun tespit edildiği, her ne kadar taraflarca yazışmalarda bir kriminal raporundan bahsediliyorsa da böyle bir kriminal raporun olmadığı, tarafların iddialarını ispat çabası içinde bir beyan olduğu, zaten görüntülerdeki kendisi açıkça teşhis edilen H.Ç’nin beyanlarında görüntülerdeki diğer şahsın müşteki Osman Selçuk Aldemir olmadığını açıkça ifade ettiği şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan yargılamalarının mahkemenizce yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

Para karşılığı yazı iddiası!

Öte yandan; eski rektör Cavit Bircan’ın Cumhur İttifakını eleştirecek mahiyette bazı yazılar yazdığı ve Deniz çiftinin sahip olduğu haber sitesinde para karşılığı yayınlattığı da iddia ediliyor. Deniz çiftinin başlattığı iftira isnadına Mehmet Özışık da destek vermişti.