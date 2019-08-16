0553 313 94 23

Rektör Turgut’un 17 Ağustos Depremi Yıldönümü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:43
Rektör Turgut’un 17 Ağustos Depremi Yıldönümü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 17 Ağustos 1999’da yaşanan ve büyük acılara neden olan Marmara depreminin 20. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Turgut yayımladığı mesajında, “20 yıl önce 17 Ağustos günü saat 03.02’de meydana gelen merkez üssü İzmit Gölcük olarak açıklanan 7,4 büyüklüğündeki deprem derin yaralar açtı. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihte yerini almıştır. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen meydana gelen talihsiz olayın acısı yüreğimizde ilk günkü tazeliğiyle yaşamaya devam ediyor. Ülkemizin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın bilgi, birikim ve teknolojisini kullanarak depremle ilgili tedbirlerimizi almak, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde depreme her zaman hazırlıklı olmaktır. Deprem, sel gibi doğal afetlere karşı önceden önlem almak elbette çok önemlidir. Binalarımızı depreme dayanıklı yapmak, acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmek, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum, ayrıca depremde yaralanarak çeşitli sakatlıklara maruz kalan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘ishal’ uyarısı
    1. Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘ishal’ uyarısı
    2. Tanrı Dağı’na tırmanan kadın sporcu 7..
    3. Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset..
    4. Kongre üyesi Rashida Tlaib’den İsrail..
    5. Rektör Turgut’un 17 Ağustos Depremi..
    6. Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
    7. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder..
    8. Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
    9. Zabıta’dan yaka kameralı denetim..
    10. OMÜ’de kayıtlar 19 Ağustos’ta başlıyor
    11. Motokros için sponsorluk anlaşması
    12. YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı
    13. Teğmen Çalış’tan Kaymakam Gürdal’a..
    14. AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı
    15. Kırgızistan Suriye ve Irak'taki..
    16. Silopi’de işten çıkarılan belediye..
    17. Çanakkale’de bayram trafiği tedbirleri..
    18. Çiğköfte yoğurma makinesine düşen..
    19. Çanakkale’de helikopter ile havadan..
    20. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,..
    21. Develi’de serinleten yağmur
    22. Yaralı sürücü için hayat bağı
    23. Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki..
    24. Isparta Belediyesi’nden muhtarlara..
    25. İstanbullu hizmet bekliyor, İmamoğlu..
    26. Hükümet memur maaş zam teklifini..
    27. İsmail Ertekin, Manisa Futbol..
    28. "Cammu Keşmirliler temel insan..
    29. Kulüpler Birliği’nden yeni sezon mesajı
    30. Eskişehirspor’a verilen eksi 6 puan..
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler