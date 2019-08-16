Rektör Turgut’un 17 Ağustos Depremi Yıldönümü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 17 Ağustos 1999’da yaşanan ve büyük acılara neden olan Marmara depreminin 20. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Turgut yayımladığı mesajında, “20 yıl önce 17 Ağustos günü saat 03.02’de meydana gelen merkez üssü İzmit Gölcük olarak açıklanan 7,4 büyüklüğündeki deprem derin yaralar açtı. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihte yerini almıştır. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen meydana gelen talihsiz olayın acısı yüreğimizde ilk günkü tazeliğiyle yaşamaya devam ediyor. Ülkemizin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın bilgi, birikim ve teknolojisini kullanarak depremle ilgili tedbirlerimizi almak, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde depreme her zaman hazırlıklı olmaktır. Deprem, sel gibi doğal afetlere karşı önceden önlem almak elbette çok önemlidir. Binalarımızı depreme dayanıklı yapmak, acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmek, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum, ayrıca depremde yaralanarak çeşitli sakatlıklara maruz kalan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.