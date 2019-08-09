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Rektör Şenocak’ın Kurban Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ) Rektörü Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Rektör Şenocak’ın Kurban Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Şenocak, mesajında, “Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan bayramlar, millet olma bilincini güçlendiren ve insani değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan özel ve müstesna günlerdir. Bayramlar değerlerimizi; ailemiz, akrabalarımız, komşularımız ve tüm sevdiklerimizle paylaşma, örf ve âdetlerimizi gelecek nesillere aktarma vesilemizdir. Bu vesile ile de bayramlarda muhtaçlara yardım eli uzatılır, dargınlar barışır, bağlarımız daha da kuvvetlenir; kültürümüz, millî ve manevi değerlerimiz gelecek kuşaklara aktarılır. Bayramların ruhuna uygun yaşanmasını, sevgi, saygı ve birlikteliğimizi kuvvetlendiren adımlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, bir olma şuuruyla milletçe daha çok kenetlenmemize vesile olmasını diliyor; her haneye sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
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