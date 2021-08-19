Rektör Prof. Hülagü'den tepki çeken sözler! "Aşı olmayanın derse ve yurda girme şansı yok!"

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Bugün Kocaeli gazetesine konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Aşılı vatandaşların da hasta olup bulaştırabildiğini göz ardı eden Hülagü, yaptığı açıklamada Anayasa'nın temel hak olarak belirttiği eğitim hakkını engelleyeceğini söyledi.

"Aşı olmayanın derse ve yurda girme şansı yok"

Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusuna da cevap veren Hülagü, tepki çeken şu ifadelerde bulundu:

"YÖK, yuvarlak cümleler kullanarak bizlere bırakıyor. 1 Eylül'de senato yapacağız. Ben üniversiteyi 20 Eylül’de açacağım. Ben aşısız olanı derse sokmam. Eğer derlerse ki ben aşısız olacağım. O zaman git özel hastaneye 2 günde bir PCR testi yaptır. Hiç olmadı kamera koyacağım odalara oradan izlesinler.

Üniversitede aşı olmayanın derslere girmesinin imkanı yok. HES Kodu, aşı kodu olmayanı birebir derslere almayacağız. Ben mesela hastanede visit yapıyorum, aşısız olanı almıyorum. Aşı yüzde yüz korumuyor sadece olasılıkları azaltıyor. Yoğun bakımda yatanların %80’i aşısız olanlar. Çift doz Biontech yapıp da yatan hiç yok.

Aşı olmadan yurtlara girme şansları da yok."

Sosyal medyadan büyük tepki çekti

Prof. Hülagü'nün bu sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Binlerce tweet atan sosyal medya kullanıcısı vatandaş, eğitim hakkının engellenemeyeceğini ifade etti.

İşte o tepkilerden bazıları: