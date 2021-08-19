Rektör Prof. Hülagü'den tepki çeken sözler! "Aşı olmayanın derse ve yurda girme şansı yok!"
Kocaeli Üniversitenin ne zaman açılacağını açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Ben aşısız olanı derse sokmam” Anayasa'da bulunan eğitim hakkını engelleyeceğini açıkladı. Hülagü'nün açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.
yeniakit.com.tr
Bugün Kocaeli gazetesine konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Aşılı vatandaşların da hasta olup bulaştırabildiğini göz ardı eden Hülagü, yaptığı açıklamada Anayasa'nın temel hak olarak belirttiği eğitim hakkını engelleyeceğini söyledi.
"Aşı olmayanın derse ve yurda girme şansı yok"
Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusuna da cevap veren Hülagü, tepki çeken şu ifadelerde bulundu:
"YÖK, yuvarlak cümleler kullanarak bizlere bırakıyor. 1 Eylül'de senato yapacağız. Ben üniversiteyi 20 Eylül’de açacağım. Ben aşısız olanı derse sokmam. Eğer derlerse ki ben aşısız olacağım. O zaman git özel hastaneye 2 günde bir PCR testi yaptır. Hiç olmadı kamera koyacağım odalara oradan izlesinler.
Üniversitede aşı olmayanın derslere girmesinin imkanı yok. HES Kodu, aşı kodu olmayanı birebir derslere almayacağız. Ben mesela hastanede visit yapıyorum, aşısız olanı almıyorum. Aşı yüzde yüz korumuyor sadece olasılıkları azaltıyor. Yoğun bakımda yatanların %80’i aşısız olanlar. Çift doz Biontech yapıp da yatan hiç yok.
Aşı olmadan yurtlara girme şansları da yok."
Sosyal medyadan büyük tepki çekti
Prof. Hülagü'nün bu sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Binlerce tweet atan sosyal medya kullanıcısı vatandaş, eğitim hakkının engellenemeyeceğini ifade etti.
İşte o tepkilerden bazıları:
Medya
Bilim Kurulu'nu eleştirdi, "aşısızların pandemisi" diyerek günah keçisi arayanlara tepki gösterdi: Aşıyı üreten ve yapan bile...
Gündem
Aşılı-aşısız çatışmasıyla hedef AK Parti mi? Yeni provokasyon: TESK'ten 'aşısız işçi çalıştırmayın' genelgesi
Gündem
Vatandaşların ekmeğiyle oynuyorlar! Esnafa şok tehdit: Aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz!
Korona Virüs
İngiltere'den şoke eden 'korona' raporu! Ölenlerin yüzde 64'ü aşılı ve aşısızların 2 katı!