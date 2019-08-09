Rektör Prof. Dr. Sade’den bayram mesajı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Kurban Bayramının paylaştığımız kadar zenginleştiğimiz bir bayram olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Rektör Bayram Sade, şu görüşlere yer verdi; “Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bayramlar, birlik olma hissimizi güçlendiren, bu birlik ve beraberlik bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında gönül köprüsü kurulmasını sağlayan özel ve müstesna günlerdir. Kurban Bayramı paylaşma, ikram ve yardımlaşma olgularıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatarak mutluluklarına ortak olduğumuz, paylaştığımız kadar zenginleştiğimiz kutlu bir bayramdır. Bu duygu ve düşüncelerle KTO Karatay Üniversitesi olarak tüm Türk ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, bayramın tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini, bolluk ve bereketiyle hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.”