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Aktüel Rektör Özlenen Özkan, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
Aktüel

Rektör Özlenen Özkan, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:56:08 -
Rektör Özlenen Özkan, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adını kullanarak mesajlar gönderen sahte hesabın ekran görüntülerini paylaşarak, "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, "ozlenenozlkan" isimli sahte sosyal medya hesabını yönetenlerin, temas kurdukları kişiden, gelen mesaja "Evet" yazarak 120 lira tutarındaki ödemeye onay vermesini istedikleri görülüyor.

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