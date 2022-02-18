Rektör Özaydın: Üniversitemiz öğrencilerinin yanındadır

Özaydın, “Öğrencilerimize müjde. Yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle üniversitemiz öğrenci kafeteryasında yemek ücretini 1 TL ye düşürdük. Yeni açmış olduğumuz genç ofisimizde çay ve simit siz öğrencilerimize bedava. Her şey sizler için. Afiyet olsun” son zamanlarda Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluktan öğrencilerin daha az etkilenmesi amacıyla öğrencilerimize destek olmak amacıyla yürürlüğe aldığımız bu uygulamanın ümit ediyorum diğer üniversiteler tarafından'da örnek alınıp ülkemizdeki ekonomik kalkınmaya bir nebze destek olur dedi.