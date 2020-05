Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19’da tepe noktayı hala görmedi"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) ve Kütahya’nın son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya için yakın zamana kadar korunaklı ve vaka sayısının az olduğu söylendiğini belirten Rektör Kavuncu, “Fakat bu dalga artık buralara vurmaya başladı. Vaka sayısına kilitlenmemek lazım. Önemli olan şu, biz bu dalganın, pandeminin neresindeyiz?.Kütahya şu an hala çıkışta. Hala biz tepe noktasını görmedik. Bu dalga henüz daha her yeri vurmadı. Fakat vatandaşlarımız bunun farkında değil. Vatandaşlarımız zannediyor ki her yer aynı şeklide devam ediyor. İşte İstanbul’dan Sayın Bakanımız Türkiye sayılarını açıklıyor. Her geçen gün hastane yoğun bakım sayımız azalıyor, iyileşen sayısı artıyor. Diyoruz ki virüsten ülke olarak, dünya olarak yavaş yavaş kurtuluyoruz. Her yerin özelliği ayrı. Demek ki o sokaklar diğer sokaklardan farklı. Yani her yeri kendi mecrasında düşünmek lazım. Kütahya’yı düşündüğümüzde toplumda bu noktada bilinç eksikliği, bir duyarsızlık olarak tespit ettik. Bunun da en büyük tehlike olduğunu söyledik” dedi.

“Sosyal mesafeyi korumalıyız"

Kütahya’da ilçelerle birlikte bu duyarsızlıklar neticesinde vakaların artmaya başladığını daha önce söylediğini belirten Rektör Kavuncu, “Bugün hala ben bunu söyleyebilirim. Hala vaka sayılarımız artıyor. Biz yine hastane bakımı açısından, vefat sayısı açısından diğer illere göre, çok daha iyi durumdayız. İnşallah böyle olur ve hiç kayıp olmadan bunu atlatırız. Ama ben buradan sizin vasıtanızla tekrar vatandaşlarımızdan özellikle şu mübarek Ramazan günü, özellikle rica ediyorum. Bakın bu işin oyuna gelir, bu işin şakaya gelir yönü yok. Bu uzakta bir virüs değil, başkasının hastalığı değil. Şu anda virüs Kütahya’da var. Sokaklarımızda var. Pazarlarımızda var. Dükkanlarda var. Biz bu virüsün arasında dolaşıyoruz. Virüs kapmış hastalar da var. Hastalıklarını bilmeyen toplumda sağlıklı dolaşan bir sürü kişi de var. O zaman yapabileceğimiz tek şey mesafe. Mesafenizi koruyun. Maske takalım, hijyen ve izolasyona uyalım. Bakın bunu yapmak bu mübarek Ramazan günü, ibadet yerine geçer. Yapmazsanız başkasının bir kötülüğüne neden oluyorsunuz. Kul hakkıdır bu. Sayın Bakanımız açıkladı. Hiçbir şikayeti yok. Bulaştırıyor. 3-5 kişi vefat ediyor, 5 kişi yoğun bakıma düşüyor. Neden? Çünkü kişi maske takmadı. Hijyeninize dikkat etmediniz. Herkesin yanına sokuldunuz. Bugün Sayın Müftümüz ziyaret geldi. Aynı konuyu ona da açtım. O ben size daha ilerisine söyleyeyim. Kurallara uymamak vebal ve günahtır dedi” diye konuştu.

"Kurallara uymalıyız"

Rektör Kavuncu, konuşmasına şöyle devam etti: “Evde oturanların, kurallara uyanların günahı nedir? Dikkat etmeyen kişilere söylüyorum. Şöyle düşünce içinde olabilirler, ‘Ya ne olacak ki, nereden fark edileceğim ben? Kimse görmez. Yani ben akşam işte arkadaşıma gideyim, misafirlik yapayım, oturayım. Nasıl olsa kimse yok.’ Üzülmemek için, sevdiklerimizden uzak kalmamak için başımızı, sokağımızı, çoluğumuz çocuğumuzu, anamızı babamızı, devletimizi milletimizi en çabuk şekilde bu işten kurtarmak kurallara bağlıdır. Virüs yayılabilir, etraf virüs olabilir. Ama biz uzak kalırsak virüs bize yaklaşamaz. Bu noktada kurallara uyalım. Mesela Almanya kurallara uyuyor. Vaka var, ama ölüm sayısı düşük. Kurallara uyanlar bu işten karlı çıkacak. Bakın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, hükümetimiz, devletimiz çok yoğun uğraşıyorlar. Büyük fedakarlıklarımız var. Bunları basit bir çay sohbetine feda etmeyelim. Kütahya için vaka sayısı artışı devam ediyor. Bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarsak bu işi sonlandırır veya düşüşe geçebiliriz."