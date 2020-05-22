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Rektör Karabulut’un Ramazan Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:33:58 -
Rektör Karabulut’un Ramazan Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti: “Manevî huzurla idrak ettiğimiz, bir bütünün parçası olduğumuzu anlamamıza vesile olan, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını, elimizdeki maddî zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak yaşayıp, Ramazan Bayramı’na ulaşmış bulunmaktayız.


Bayramlar esasen, toplumsal barışı güçlendiren, insanların kaynaşması, kucaklaşması ve diğer insanları sevindirmesi için vesile teşkil eden müstesna günlerdir. Bununla birlikte bayramlar, sosyal dayanışmayı artıran bir geleneğe de sahiptir. Bu pandemi sürecinde ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’ diyerek çok güzel bir dayanışma örneği sergilediğimizi gördük.


Bu duygularla, Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; başta Üniversitemizin akademik, idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, Ağrılı hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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