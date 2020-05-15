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Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:41:53 -
Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Vekili Aslan mesajında, 19 Mayıs’ın gençlerin ülkenin ve tüm dünya için çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayarakak, "19 Mayıs 1919, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele’nin başlangıcıdır. Dünyanın mazlum milletlerine örnek teşkil eden Milli Mücadele, çetin şartlar altında, aziz milletimizin yediden yetmişebütün fertlerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş vatan aşkı ve mücadele ruhu ile kazanılmış bir zaferdir. Bu büyük zaferin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs’ı gençlere armağan eden Atatürk, aynı zamanda Vatanı, Cumhuriyet ve demokrasiyi de gençlere emanet etmiştir. Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin kendilerine emanet edildiği gençlerimizin bu görevlerini yerine getirmeleri, vatan ve millet sevgisi ile dolu, günümüz ve geleceğimizin gerektirdiği bilgilerle ve yüce değerlerle donatılmış, kendisi ve çevresiyle barışık, hür ve eleştirel düşünceye sahip, inisiyatif kullanabilen fertler olarak yetişmelerine bağlıdır. Varlıkları ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğu için elzem olan gençlerimizin, gerekli bilgi ve değerlerle donatılmasında üniversiteler olarak bizlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bugün bu sorumluluğun farkında olarak, en kıymetli hazinemiz olan gençlerimizi kendilerine verilen kutsal emanete sahip çıkacak şekilde yetiştirebileceğimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yediden yetmişe milletin bütün fertleri ile birlikte milli mücadeleyi büyük bir zaferle sonuçlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, milli mücadelenin aziz şehitlerini rahmet, gazilerini saygı ve minnetle anıyor, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, özgürlüğümüzün, kısacası geleceğimizin teminatı bütün öğrencilerimizin, gençlerimizin ve milletimizin19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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