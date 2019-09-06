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Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 10:01
Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret ederek, üniversite öğrencileri için yurt talebinde bulundu.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yeni Dünya Vakfı Temsil Heyeti Başkanı Abdulcabbar Baştemur ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Üniversiteler gibi vakıf ve STK’ların bilinçli bireyler yetiştirme konusunda önemli görev üstlendiğini vurgulayan Rektör Alma, şehirdeki öğrencilerin barınma sorununu gidermek için vakıf yetkililerinden yurt yapmaları talebinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:01
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