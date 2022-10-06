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Spor Rekorları altüst eden Haaland İzmir'de maça çıkmış!
Spor

Rekorları altüst eden Haaland İzmir'de maça çıkmış!

Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland'ın 16 yaşında İzmir'de maça çıktığı öğrenildi. Genç yıldızın fotoğrafları şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:39:00 -
Rekorları altüst eden Haaland İzmir'de maça çıkmış!

Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland'ın 16 yaşında İzmir'de maça çıktığı öğrenildi. Genç yıldızın fotoğrafları şaşırttı.

İngiltere Premier Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 14 gol atarak tarihe geçen Erling Haaland'ın Türkiye'de maça çıktığı görüntüler ortaya çıktı.

Fanatik'in paylaştığı fotoğraflarda Haaland'ın henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda maça çıktığı belirtildi.

22 yaşındaki golcünün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç U16 Milli Takımı forması giydiği öğrenildi.

HAALAND İZMİR'DE MAÇA ÇIKTI

O dönem ülkesinde Bryne FC takımında forma giyen Haaland, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı.

Dünyaca ünlü yıldızın kadrosunda yer aldığı Norveç, kupada Ukrayna ve Türkiye'ye 2-1 yenilip, Çek Cumhuriyeti'yle 1-1 kalarak finalleri göremeden elendi.

 


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