Rekora uçuyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında uçuş görevlileriyle bir araya geldi. İstanbul Havalimanı Ekip Terminali’nde düzenlenen etkinliğe Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de katıldı.

Renkli etkinlik

Terminalde 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü’nün anlam ve önemine değinildi. Ayrıca kabin ekiplerinden oluşan orkestra, sergilediği müzik dinletisiyle uçuş görevlilerine keyifli anlar yaşattı. Bolat da kabin memurlarına zor günlerde şirketleri için sergiledikleri çaba ve misafirlerini ağırlarken gösterdikleri tebessüm için teşekkür etti. Bolat, “Pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz” ifadelerini kullandı. Bolat, uçuş görevlilerine “Bugün birlikte çalıştığımız gibi gelecekte ulaşacağımız başarılı sonuçları da birlikte kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Tüm uçuşlarınızda sağlık ve emniyet diliyorum, iyi ki varsınız” diye seslendi. Kabin ekipleriyle yakından ilgilenen Bolat ile Ekşi, fotoğraf çekimi sonrasında görevlerinde yüksek performans gösteren çalışanları hediyeler ve çiçeklerle uçuşlara uğurladı.

Bu arada THY, kabin memurlarının çalışmalarını görüntüledi. Memurlar, mesleklerinin hem zor hem de güzel yanlarını anlattı. Kabin memurlarından Serpil İnce, 29 yıldır kabin memurluğu yaptığını aktardı. Mesleğinin zor ve avantajlı yanlarıyla ilgili şunları kaydetti: “İşi güç yanı var. Hiç kuşkusuz bizi en çok ilgilendiren bölüm uçuş emniyeti, güvenliği. Bu da insanda otomatik olarak büyük bir sorumluluk oluşturuyor. Proaktif olmamız gerekiyor. Gözlem yeteneğimizin güçlü olması gerekiyor. Bu da işimizin en can alıcı noktalarından biri. İşin artılarına da değinmekte yarar var. Örneğin değişik ülkeleri görüyor olmak, farklı kültürleri tanıyor olmak, kendimize değer katıyor olmak önemli bir artı.”

İlginç anı

İnce, en uzun uçuşunu 2000 yılında Sidney Olimpiyatları için sporcu kafilesini götürdüklerinde yaptığını anımsattı ve “Benim en çok aklımda kalan kısım ise Barış Manço’yla 1987’de çektiğim klipti. 1997 ya da 1998’de Avrupa dönüşünde Manço’yu yine uçuşta ağırlamıştık. Hiç tahmin etmiyordum, beni tanıdı. Bu, çok hoşuma gitmişti. Benim için de ilginç bir anıydı” hatırlatmasında bulundu.

Toplam uçuş saati konusunu arkadaşlarıyla konuştuklarını belirten İnce, “22 bin saate denk düşüyor yani yaklaşık olarak 2.5-3 yıl non-stop uçuş olarak değerlendirebilirsiniz. THY’de görev almak büyük bir gurur, büyük bir onur. Ülkemizi temsil ediyor olmak, kabin içinde kültürümüzü tanıtıyor olmak gurur verici bir durum” diye konuştu.