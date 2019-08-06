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Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi

Trabzonspor'un Lille'e sattığı genç futbolcu Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon avro bedeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği en pahalı futbolcular arasında yer aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:01
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 16.5 milyon avro bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu.

Son yıllarda Türkiye'den yüksek bonservis bedelleriyle ayrılan oyuncular listesine son olarak 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı eklendi.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf, 16.5 milyon avro bedelle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lille'in yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer aldı. Yusuf ise bu transferle ikinci sıraya yerleşti.

Yusuf, 16 milyon avroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, Ell Ehli'ye satılan Moussa Sow ve aynı bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'yi geride bıraktı.

Trabzonspor'un en pahalı satışı

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu.

Genç futbolcu, 2008 yılında Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8.7 milyon avro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek bordo-mavililere en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:01
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