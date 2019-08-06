Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Trabzonspor'un Lille'e sattığı genç futbolcu Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon avro bedeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği en pahalı futbolcular arasında yer aldı- Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun'dan sonra Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan ikinci futbolcu unvanını aldı06 Ağustos 2019 Salı 13:11
İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 16.5 milyon avro bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu.
Son yıllarda Türkiye'den yüksek bonservis bedelleriyle ayrılan oyuncular listesine son olarak 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı eklendi.
Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf, 16.5 milyon avro bedelle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lille'in yolunu tuttu.
Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer aldı. Yusuf ise bu transferle ikinci sıraya yerleşti.
Yusuf, 16 milyon avroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, Ell Ehli'ye satılan Moussa Sow ve aynı bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'yi geride bıraktı.
- Trabzonspor'un en pahalı satışı
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu.
Genç futbolcu, 2008 yılında Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8.7 milyon avro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek bordo-mavililere en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.
- En yüksek bedelle satılan futbolcular
Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:
|Futbolcu
|Takımı
|Transfer olduğu takım
|Bedeli
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|22 milyon avro
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|Lille
|16.5 milyon avro
|Badou Ndiaye
|Galatasaray
|Stoke City
|16 milyon avro
|Eljif Elmas
|Fenerbahçe
|Napoli
|16 milyon avro
|Moussa Sow
|Fenerbahçe
|El-Ehli
|16 milyon avro
|Elvir Balic
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|15,6 milyon avro
|Cengiz Ünder
|Medipol Başakşehir
|Roma
|13,4 milyon avro
|Demba Ba
|Beşiktaş
|Shanghai Shenhua
|13 milyon avro
|Simon Kjaer
|Fenerbahçe
|Sevilla
|12,5 milyon avro
|Bruma
|Galatasaray
|RB Leipzig
|12,5 milyon avro
|Jay Jay Okocha
|Fenerbahçe
|Paris Saint Germain
|12,4 milyon avro
|Arda Turan
|Galatasaray
|Atletico Madrid
|12 milyon avro
|Nicolas Anelka
|Fenerbahçe
|Bolton Wanderers
|12 milyon avro
|Ozan Kabak
|Galatasaray
|Stuttgart
|11 milyon avro
|Emmanuel Emenike
|Fenerbahçe
|Spartak Moskova
|10 milyon avro
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