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Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi

Trabzonspor'un Lille'e sattığı genç futbolcu Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon avro bedeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği en pahalı futbolcular arasında yer aldı- Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun'dan sonra Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan ikinci futbolcu unvanını aldı

06 Ağustos 2019 Salı 13:11
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 16.5 milyon avro bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu.

Son yıllarda Türkiye'den yüksek bonservis bedelleriyle ayrılan oyuncular listesine son olarak 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı eklendi.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf, 16.5 milyon avro bedelle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lille'in yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer aldı. Yusuf ise bu transferle ikinci sıraya yerleşti.

Yusuf, 16 milyon avroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, Ell Ehli'ye satılan Moussa Sow ve aynı bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'yi geride bıraktı.


- Trabzonspor'un en pahalı satışı


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu.

Genç futbolcu, 2008 yılında Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8.7 milyon avro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek bordo-mavililere en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.


- En yüksek bedelle satılan futbolcular


Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli
Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon avro
Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16.5 milyon avro
Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon avro
Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon avro
Moussa Sow Fenerbahçe El-Ehli 16 milyon avro
Elvir Balic Fenerbahçe Real Madrid 15,6 milyon avro
Cengiz Ünder Medipol Başakşehir Roma 13,4 milyon avro
Demba Ba Beşiktaş Shanghai Shenhua 13 milyon avro
Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12,5 milyon avro
Bruma Galatasaray RB Leipzig 12,5 milyon avro
Jay Jay Okocha Fenerbahçe Paris Saint Germain 12,4 milyon avro
Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 12 milyon avro
Nicolas Anelka Fenerbahçe Bolton Wanderers 12 milyon avro
Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11 milyon avro
Emmanuel Emenike Fenerbahçe Spartak Moskova 10 milyon avro

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:11
  1. Cenk Tosun
  2. Eljif Elmas
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. Yusuf Yazıcı

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