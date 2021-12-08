  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rekor tazelemişti... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!
Ekonomi

Rekor tazelemişti... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!

Altın fiyatları cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde dar bir fiyat aralığında seyrini sürdürürken, altın yatırımcıları salgın riskleri ve jeopolitik risklere odaklandı. Gram altın ise dolar/TL'deki düşüşle geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:46:00 -
Rekor tazelemişti... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların jeopolitik risklere odaklanmasıyla yükseldi fakat hala dar bir fiyat aralığında seyrediyor. Gram altın ise pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Dolar/TL ’deki düşüşle geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir’i Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlarla karşılacağı konusunda uyardı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla beraber altın fiyatları Borsalardaki ralliye rağmen salı günü yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Üçüncü dozun yüksek oranda mutasyona uğramış Omikron varyantını durdurmaya halen yardımcı olabileceğini gösteren laboratuvar deneylerine göre, Pfizer'ın aşısı bu varyanta Kovid-19’un diğer varyantlarına kıyasla daha az bağışıklık sağlıyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören değerli metal, çarşamba günü 1.787 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra gerileyerek 778 TL civarında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette
Ekonomi

Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette

Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, ciddi oranlarda maaş artı..
Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!
Gündem

PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!

Güvenlik güçleri, içeride ve dışarıda terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor. TSK veya MİT’e bağlı SİHA’lar, Irak'ın Kuzeyi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay