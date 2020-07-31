Rekor küçülme! İspanya ekonomisinin erimesi sonrası 'Tarihi çöküş' başlıkları atıldı

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinin ekonomisini derinden vurmaya devam ediyor. Son olarakİspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma gösterdi.

Birinci çeyretkten sonra ikinci çeyrekte de darbe

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomisi en fazla zarar gören ülkelerin başında gelen İspanya, ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde yüzde 18,5 küçüldü.

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 22,1 daraldı.

Ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 16,6 ve yıllık bazda da yüzde 19,7 küçülmesi bekleniyordu. Böylece ülke ekonomisi beklentilerin de üstünde daralırken, açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Ülkede, hane başına tüketim yüzde 21,2, sermaye birikimi ise yüzde 21,9 azaldı.

İspanyol basınından itiraf gibi başlık: Ekonomide tarihi çöküş

Öte yandan, İspanyol basını, verilerin açıklanmasının ardından "ekonomide tarihi çöküş" başlıklarını attı.

Ülkede işsizlik oranı da son olarak yüzde 15,6 olarak açıklanırken, Kovid-19 krizinin büyümesi halinde yıl sonunda bu oranın yüzde 23,6'ya kadar çıkması tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'un ekonomideki etkilerini hafifletmek için kabul ettiği kurtarma paketinden, İtalya'nın ardından en fazla yardımı vereceği ülke olan İspanya'nın, toplamda 140 milyar avro alması bekleniyor.