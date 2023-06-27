Rekor kıran gram altın fiyatları düşüşte! Altın Kaç TL’den satılıyor?
Geçtiğimiz gün 1.600 lira seviyelerini aşarak rekor kıran gram altın, yeni güne düşüşle başladı. Şimdilerde ise 1.594 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 2.630 lira, cumhuriyet ise 10.580 lira seviyelerinde seyrediyor.
Geçtiğimiz gün 1.600 lira seviyelerini aşarak rekor kıran gram altın, yeni güne düşüşle başladı. Şimdilerde ise 1.594 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 2.630 lira, cumhuriyet ise 10.580 lira seviyelerinde seyrediyor.
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın yeni haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Şu anda ise 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor.
PİYASALARDA SON DURUM NE?
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 1.609 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.594 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.927 dolardan işlem görüyor.