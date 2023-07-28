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Ekonomi Rekor kıran borsaya yatırımcı yağmuru
Ekonomi

Rekor kıran borsaya yatırımcı yağmuru

Yeniakit Publisher
2023-07-28 21:06:00 -
Rekor kıran borsaya yatırımcı yağmuru

Rekor seviyelerde işlem gören borsaya yatırımcı akıyor. Son bir ayda pay piyasasına 600 bin yatırımcı eklendi. Bu dönemde piyasa değeri 7,87 trilyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul 7 bin puana yaklaştı. Rekor seviyelerde işlem göre borsada yatırımcı sayısında son bir ayda sıçrama yaşandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden elde edilen bilgilere göre 30 Hazirandan itibaren pay piyasasına 600 bin civarında yatırımcı katıldı.

27 Temmuz itibariyle pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı son bir ayda yüzde 13,4 artış göstererek 4,48 milyondan 5,08 milyona yükseldi.

Toplam piyasa değeri de yüzde 20,7 artışla 6,62 trilyon liradan 7,87 liraya ulaştı.

BIST 100 endeksi, 6.992,06 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks ilk yarıda önceki kapanışa göre 109,93 puan ve yüzde 1,60 değer kazancıyla 6.966,03 puan oldu. Toplam işlem hacmi 73,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
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