Rekor Borusan’dan geldi! BMW Group 2025’i 2,46 milyon araçla kapattı

BMW Group, 2025 yılında küresel pazarlardaki zorlu koşullara rağmen 2,46 milyon araç teslim ederek satış hacmini korudu ve BMW markasıyla global segment liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde Türkiye otomotiv pazarında Borusan Otomotiv, distribütörlüğünü üstlendiği BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarıyla tarihi bir satış performansına imza attı.

Premium segmentte en çok tercih edilen marka

Türkiye otomotiv ve motosiklet pazarında da dikkat çekici başarıya imza atan Borusan Otomotiv, BMW markasıyla bugüne kadarki en yüksek satış adedine ulaşarak premium segmentte en çok tercih edilen marka oldu. MINI, yüzde 118’lik büyüme oranıyla premium otomobil pazarında üst sıralarda yer aldı. BMW Motorrad ise premium motosiklet pazarındaki liderliğini korumanın yanı sıra büyük hacimli ve elektrikli modellerde elde ettiği güçlü sonuçlarla yılı tarihi bir başarıyla tamamladı.

2 milyon 463 bin 715 adet araç

BMW Group, 2025 yılında global pazarlardaki zorlu koşullara rağmen 2 milyon 463 bin 715 adet araç teslim ederek satış hacmini korudu. Elektrifikasyon dönüşümünü kararlılıkla sürdüren BMW Group’ta elektrikli modeller, toplam satışların yüzde 26’sını oluştururken, tamamen elektrikli araç teslimatları yıllık bazda yüzde 8,3 artışla 442 bin 072 adede ulaştı. Bu performansla birlikte tamamen elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payı yaklaşık yüzde 18’e yükselirken, elektrikli araçlar yıl boyunca büyümenin ana itici gücü oldu.

BMW AG Müşteri, Markalar ve Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, 2025 sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025 yılında zorlu bir ortamda BMW Group olarak bir önceki yıla kıyasla daha fazla araç satmayı başardık. Elektrikli modellerimize olan talep özellikle güçlü seyretti. Avrupa’da kaydettiğimiz büyüme bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor.Bataryalı elektrikli araçlar toplam satışlarımızın yaklaşık dörtte birini oluştururken, BEV ve PHEV modellerimizin toplam payı bölge genelinde yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu performansla birlikte 2025 yılı için belirlenen AB CO₂ filo hedefimize ulaşma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa’da 2026 yılı NeueKlasse ile öne çıkacak. Aynı zamanda bu yıl BMW X5, BMW 3 Serisi ve BMW 7 Serisi gibi birçok yeni modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Toplamda BMW Groupolarak 2027 yılına kadar farklı sürüş seçenekleriyle 40’tan fazla yeni ve yenilenmiş aracı pazara sunmayı planlıyoruz”.

BMW Group 2025 yılı global satış performansı

BMWmarkası, 2025 yılında 2 milyon 169 bin 761 adet araç teslimatıyla global segment liderliğini korudu. BMW Mmodelleri ise 213 bin 457 adetlik satışla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

MINI, 2025 yılında 288 bin 290 adetlik teslimatla bir önceki yıla göre yüzde 17,7 büyüme kaydetti. Yıl içinde teslim edilen 100 bininci tamamen elektrikli MINI ile markanın elektrikli modellerinin toplam satışlar içindeki payı yüzde 33’ün üzerine çıktı.

BMW Motorrad ise 2025 yılında 202 bin 563 adet motosiklet ve scooter satışı gerçekleştirerek istikrarlı performansını sürdürdü.

Borusan Otomotiv’den Türkiye otomotiv pazarında güçlü performans

Borusan Otomotiv, distribütörlüğünü yürüttüğü BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının performanslarıyla 2025 yılında satış hacmi ve pazar payı açısından Türkiye otomotiv pazarı içinde öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. Özellikle premium otomobil ve motosiklet segmentlerinde elde ettiği güçlü sonuçlarla pazardaki konumunu korudu.

BMW, Türkiye’de tarihi satış rekoruna ulaştı

BMW, 2025 yılında 33 bin 992 adetlik satışla Türkiye’de bugüne kadar ulaştığı en yüksek satış adedine imza attı. Yıllık bazda yüzde 31,8’lik büyüme ile Türkiye, dünya genelinde BMW’nin pazar payını en çok artırdığı ülke oldu.BMW, premium segmentte en çok tercih edilen otomobil markası olurken, BMW X1 model ailesi ise 12 bin 243 adetlik satışla premium segmentte yılın en çok satan modeli olarak öne çıktı.Bu performansla Borusan Otomotiv, BMW markasıyla ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma konumunu korudu.

MINI’den rekor satış ve güçlü büyüme

Borusan Otomotiv, MINI markasında üst üste üçüncü yılında da ‘Dünyanın En Büyük MINI Distribütörü’ unvanını elinde tutarken, MINI 2025 yılında sergilediği güçlü performansla Türkiye pazarında dikkat çekti. Marka, 10 bin 380 adetlik satışla Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaşırken, 2024 yılına kıyasla yüzde 118’lik büyüme oranı elde etti. Tamamen elektrikli MINI Countryman modeli 9 bin 418 adetlik satış performansıyla Türkiye elektrikli otomobil pazarında en çok tercih edilen dördüncü model olarak öne çıktı.

Türkiye, MINI satışlarında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olurken aynı zamanda dünyanın en yüksek MINI satış hacmine sahip ilk 10 ülkesi arasında yer aldı. Tamamen elektrikli MINI satışlarında ise Türkiye en yüksek satış hacmine sahip ilk 5 ülke arasına girerken, yüzde 90,7 ile dünyanın en yüksek tamamen elektrikli MINI satış oranına sahip ülkesi oldu.

BMW Motorrad Türkiye’de liderliğini korudu

BMW Motorrad, Türkiye premium motosiklet pazarındaki liderliğini sürdürdü. 750 cc ve üzeri motor hacmine sahip motosikletlerde pazar payı artırılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. R 1300 GS Adventure ve R 1300 GS modelleri, toplam bin 359 adetlik satışla büyük motosiklet pazarının en çok tercih edilen ilk iki modeli oldu. Bu modelleri takip eden F 900 GS Adventure ve F 800 GS ile 750 cc ve üzeri segmentte en çok tercih edilen ilk dört model BMW Motorrad’aait oldu.

Elektrikli mobilite tarafında da BMW Motorrad, 4 kW üzeri iki tekerlekli elektrikli motosikletlerde 138 adetlik satışla pazar liderliğini elde etti. Uzun bir aranın ardından C 400 GT ve C 400 X modelleriyle benzinli maxi-scooter segmentine geri dönen BMW Motorrad, 2025 yılında satış hedeflerine ulaşarak segmentin en çok tercih edilen markaları arasında yer aldı.BMW Motorrad markasıyla da Borusan Otomotiv, 2025 yılında bir kez daha “Dünyanın En Büyük BMW Motorrad Distribütörü” oldu.