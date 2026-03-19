Egzersiz hapı sahnede: Spor yapmadan kas mümkün mü?

İsveçli biyoteknoloji şirketi Atrogi, kasları ve metabolizmayı harekete geçiren bir tablet geliştirdi. ATR-258 adı verilen bu “egzersiz hapı”, günlük 30 dakikalık spora eşdeğer etkiler vaat ediyor.

ATR-258, kas hücrelerindeki reseptörleri aktive ederek glikoz alımını artırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. İlk denemeler fareler ve insan gönüllüler üzerinde başarıyla tamamlandı.

EGZERSİZİN HAPI MI GELİYOR? KAS KAYBINA UMUT OLABİLİR

Şimdi, Kopenhag Üniversitesi’nde on aşırı kilolu erkek, sekiz haftalık bir deney kapsamında ATR-258’ü kullanacak. Araştırmacılar, hapın özellikle yaşlılıkta görülen kas kaybı, güçsüzlük ve kas distrofisi gibi genetik zayıflama hastalıklarında da potansiyel faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

Atrogi’nin geliştiricilerinden Paul Little, haptan olağanüstü bir sonuç beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

"Aşağı yukarı, egzersizi hap şeklinde geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sizi Arnold Schwarzenegger (vücut geliştirme şampiyonu) gibi göstermeyecek ama veriler, bir-iki kilo kas kazanmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor."

Little, ilacın asıl amacının insanların daha enerjik, esnek ve hareketli hissetmelerini sağlamak olduğunu da ekliyor. ATR-258’ün klinik deneylerinin sonuçları yıl sonunda açıklanacak. Eğer hapın vaat ettiği etkiler doğrulanırsa, spor yapamayan veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için devrim niteliğinde bir destek olabileceği öngörülüyor.