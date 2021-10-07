Reklamları çıktı! Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu

Türkiye zamanında yapılacak olursa 2023 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı ise henüz belirlenmedi. Millet ittifakında adaylık için kafalar bir hali karışık.

Partiler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilerken 100 bin imza ile bağımsız bir aday da çıkabilmekte. İlk bağımız cumhurbaşkanı adayları arasında Ömer Lütfü Avşar yer aldı.

Ömer Lütfü Avşar kimdir?

Ömer Lütfü Avşar, 1966 yılı Kırıkkale doğumludur. 54 yaşındadır. Ömer Lütfü Avşar, aslen Hatay/Belenli'dir. ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamlamıştır.

1983 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra askerlik vazifesini takiben, Ankara Barosu'nda stajını tamamlamıştır, kazanmış olduğu hakimlik sınavı sonrası memuriyet atamasından istifa edip, Ankara Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 30 Ağustos 1992 tarihinden itibaren kurucusu olduğu Avşar Hukuk Bürosu'nda diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışmakta ve yine kurucusu olduğu Avşar Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Avukatlık mesleğinde Yüce Divan dahil, Adli ve İdari Yargının her derecesinde ve Tahkim süreçlerinde görev yapmış, dönemsel olarak başta enerji sektörü olmak üzere bazı kamu kurumlarının da hukuk danışmanlığını ve vekilliğini ifa etmiştir.

Türk Demokrasi Vakfı genel başkanlığı ile çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu, mütevelli heyet üyeliği ve başkanlığı, Enstitü Dergisi imtiyaz sahipliği yapmış olup halen Hukuk Akademisi Derneği yönetim kurulu başkanıdır.

Çeşitli dergi ve ortak yazım kitaplarda makale ve yazıları yayımlanmıştır.

Evli ve iki evlat babasıdır.