Reklamla global sömürü

Akit Ekonomi

Dünya Facebook, Twitter ve Instagram’a, nefret söylemi ve ırkçılık içerikleriyle ilgili reklam vermeme protestolarını konuşurken, Türkiye’de şirketler reklamları için bu platformlara yüzbinlerce lira ödeme yapıyor.

Ara verenler oldu

George Floyd’un ölümün ardından sosyal medyadaki nefret söylemleri daha fazla dikkat çekmeye başlarken, yakın zamanda Anti-Defamation League, NAACP ve Mozilla’nın başlattığı #StopHateforProfit kampanyası markaları, Facebook’taki reklamlarını durdurmaya davet etti. Facebook’taki nefret söylemi içeriklerine karşı #StopHateforProfit kampanyasına destek veren Unilever yıl sonuna kadar, Coca-cola ise 1 ay boyunca sosyal ağlardaki reklamlarını durdurma kararı aldı.

Nike ve Adidas gibi markalar, tüketicilerin yanında durduklarını belirten içerikler paylaşmıştı. Görünen o ki; markalar duruşlarını sağlamlaştırarak; markaların dünyaya faydasını sorgulayan Z jenerasyonuna hitap etmeye karar verdi.

Destek veren de var

Global markaların Facebook, Twitter ve Istagram protestolarına karşın yerli firmaların buralarda reklam vermeye devam etmeleri dikkat çekiyor. Facebook ve Instagram’ın reklam hizmetini Vodafone yürütüyor. Reklam vermek isteyenleri Vodafone.com.tr üzerinden form doldurmaya yönlendiren şirket, 4 aşamada Facebook ve Instagram’a reklam yayını için aracılık yapıyor.