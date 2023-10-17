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Yerel Reklam tabelasına çarptılar, 3 kişi öldü!
Yerel

Reklam tabelasına çarptılar, 3 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 02:51:00 -
Reklam tabelasına çarptılar, 3 kişi öldü!

Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Erkan Etyemez'in kullandığı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız ve Nermin Çağıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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