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Reklam Kurulu yasalara aykırı reklamları affetmiyor

Reklam Kurulu, son üç yılda yasalara aykırı bulunan 2 bin 818 reklam için ilgili kişi ve firmalara ceza kesti.

20 Eylül 2019 Cuma 18:27
Reklam Kurulu yasalara aykırı reklamları affetmiyor

 Sezai Erhan  Yeniaki.com.tr 

Tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara göz açtırmıyor.

YeniAkit’in edindiği bilgiye göre, Reklam Kuruluna yapılan başvurularda ağırlıklı olarak gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri ile sağlık sektörünün yer aldığı, başvuruların yarısından fazlasının kurum ve kuruluşlar tarafından yapıldığı öğrenildi. Yapılan başvuruların değerlendirildiği 2017 yılında 796, 2018 yılında 979 ve 2019 yılı 31 Temmuz tarihine kadar 970 ilgili kişiye ceza kesti. Ayrıca kurul, 2017 yılında 22, 2018 yılında 31 ve 2019 yılı 29 Ağustos tarihine kadar 20 teşebbüse rekabet ihlali kapsamında idari para cezası uyguladı.

Dijital medya reklamları takip ediliyor

Başvuruların yüzde 83’ünün internet sitesi ve sosyal medya mecralarında yayınlanan dijital medya reklamlarına ilişkin olarak yapıldı. Uydu kanalları üzerinden yayınlanan tele-alışveriş reklamları, elektronik sigara satışı, sağlık kuruluşları ve doktorların tüketicileri kendilerine yönlendirici reklamları, güzellik salonlarında yetkisiz olarak yapılan tıbbi işlem tanıtımları, yanıltıcı yıldız veya ruhsatsız otel tanıtımları, iletişim reklamları, finansal hizmetlerle ilgili kampanyalar, çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişimlerini olumsuz etkileyen reklamlar ile yanıltıcı yetkili servis tanıtımları en çok gündeme gelen konular oldu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:27
  1. Reklam Kurulu
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