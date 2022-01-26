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Gündem Reklam kokan hareketler bunlar! Mustafa Sarıgül "kimim ben?" dediği taksiciye bakın ne yaptı?
Gündem

Reklam kokan hareketler bunlar! Mustafa Sarıgül "kimim ben?" dediği taksiciye bakın ne yaptı?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Sarıgül, taksiciye "Şu benim sana bir akşam siftahım olsun" diyerek bir miktar para verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:48:00 -

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu.

Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi.

Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:

Nereye gidiyorsun?

Bir hasta mahsur kalmış onu almaya gidiyorum, oraya gönderdiler beni.

Şu benim sana bir akşam siftahım olsun. Tanıyor musun beni, kimim ben?

Mustafa Sarıgül

Allah seni kazandan beladan korusun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hemen şu sağa gir orası.

Teşekkürler, hadi canım Allah'a emanet ol, hadi yavrum benim.

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